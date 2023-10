Pedro Cardoso expõe 'censura ideológica' sofrida na Globo: 'Merecia espaço'

Pedro Cardoso, 60, avaliou sua demissão da Globo em 2014 e disse ter sofrido "censura ideológica" da emissora, que não teria aprovado um programa para ele em sua grade, por saber de suas posições político-ideológicas supostamente conflitantes com as da empresa.

"A minha questão com a Globo foi essa. Eu merecia espaço, eu sou uma pessoa profissional, sou responsável, nunca fiz bagunça nenhuma e dei bom resultado econômico. Por que não me deram a chance de fazer algum programa lá? Porque eu seria muito forte ideologicamente e eles não admitem", declarou em entrevista ao canal do YouTube do site Brasil de Fato.

Cardoso também contou que, desde sua saída do quadro de funcionários da Globo, ele sequer foi convidado pela empresa para trabalhos pontuais, a exemplo de outros atores que perderam contratos de exclusividade, mas retornaram para trabalhos por obra. O ator acredita que seu nome tenha se tornado "proibido" na emissora pelas "críticas vocalizadas" em entrevistas.

"A TV Globo não tem abertura para o projeto de um ator... Um ator como Chyco Anysio, que é autor e dono da sua ideologia... Você fragmenta a autoria em diretor, autor, ator, assim você faz da empresa um verdadeiro autor, e o conteúdo ideológico, portanto, que é comunicado. Eu me queixo até hoje da TV Globo em relação a isso. Com o resultado que eu dei econômico para ela, ela tinha o dever social de ter se interessado pelo meu universo criativo, foi uma mediocridade administrativa, e uma habilidade ideológica [não ter concedido espaço para o programa]", analisou.

"Então, se a Rede Globo está de fato interessada na democracia, ela que aprenda a dar voz aos autores, e não ser ela [a dona da voz]", completou, ressaltando que sua critica se estende às empresas estrangeiras de audiovisual que vêm para o Brasil, a exemplo de Netflix e Warner, que submetem seus funcionários a contratos de "subserviência ideológica" aos Estados Unidos.

Pedro Cardoso foi demitido da Globo após o fim do seriado "A Grande Família" (2001-2014). Desde então, o artista está afastado de papéis na TV e tem se dedicado sobretudo ao teatro. Na entrevista, o famoso disse acreditar que dificilmente voltará para as telinhas. "A chance de eu voltar a fazer televisão no Brasil é nenhuma", concluiu.