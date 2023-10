Olívia dá cartada final com decisão drástica e deixa Miguel balançado

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Fuzuê" deste sábado (21), Preciosa culpa Luna pela sua prisão mesmo depois de ter sido salva pela rival. Pascoal comenta com Heitor que Miguel pode ser um problema em sua busca pelo tesouro.

Cláudio abre o jogo e compartilha todas as suas descobertas sobre o tesouro com Miguel. Preciosa e Pascoal são fichados na delegacia. O delegado Barreto interroga Pascoal sobre seu envolvimento com César Montebello.

Preciosa fica furiosa ao saber que Bebel levou Bernardo à Fuzuê. Luna se sente dividida ao pensar em seus dois pretendentes, Miguel e Jefinho. Bebel tem um encontro secreto com Maria Navalha no Beco do Gambá.

Preciosa planeja uma nova vingança contra Luna. Olívia toma uma decisão drástica e diz a Miguel que voltará para Portugal. Jefinho e Luna se aproximam cada vez mais.