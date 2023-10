Murilo Benício sobre namoro com atrizes: 'Bem em casa para não se encantar'

Murilo Benício, 52, em entrevista a Marcelo Tas no Provoca:

O ator, que já se relacionou com várias atrizes no ambiente de trabalho, explica o romance com as atrizes. "Sou um cara muito caseiro, e onde então eu encontro as pessoas? No trabalho. Não estou em uma boate, no barzinho...Eu não estou em lugar nenhum. É mais do que normal que, quando você está infeliz ou terminando um casamento, você conhece uma pessoa trabalhando".

Atualmente, Murilo está um relacionamento com a jornalista Cecília Malan, mas, anteriormente, se envolveu na maioria das vezes com mulheres com as quais contracenou.

É o caso do relacionamento com Giovanna Antonelli, 47, par romântico em "O Clone" e mãe de Pietro, seu filho caçula, Carolina Ferraz, com quem trabalhou em "Por Amor", e Débora Falabella, com que dividiu cenas em "Avenida Brasil".

Ele comenta a respeito do seu encantamento por atrizes. Além das artistas acima, ele já relacionou com Alessandra Negrini, mãe de Antonio, seu primogênito e Guilhermina Guinle. "A gente trabalha num ambiente fascinante, onde você invariavelmente conhece pessoas fascinantes. Então, você tem que estar muito bem em casa para não se encantar".

O ator acrescenta: "Quando você começa a olhar para fora é sinal de que o casamento vai mal mesmo, que você já tentou muita coisa. Casamento, você sabe, termina muito depois do fim. Mas todos esses meus relacionamentos foram de verdade até o último minuto".

Na entrevista, ele deu detalhes também sobre seu relacionamento à distância com a correspondente da Globo em Londres. "Sabe idade de cachorro? Tem 2 anos, mas na verdade tem 12. A gente brinca com isso, diz que está há dois anos junto e se conhece há três meses. A distância é difícil, dá muita saudade. Ao mesmo tempo, imagina, você ter saudade o tempo inteiro".

O ator fala dos encontros com a jornalista. "Sempre quando a gente se encontra, vai viajar, vai fazer coisa boa, vai para teatro, vai para show, vai para lugares que a gente quer conhecer. A distância é difícil, mas é compensada por uma certa cerimônia. Ainda não é normalizado a gente se encontrar".