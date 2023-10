'Quando me caso, o corpo é do meu marido', diz cantora gospel Fernanda Brum

A cantora gospel Fernanda Brum, 46, explicou os motivos pelos quais não posta fotos de biquíni em suas redes sociais.

Em conversa, no Tá Benito Podcast, a artista confessou por que não compartilha imagens usando roupa de praia: "O meu corpo é do meu marido. Não tem decote, não tem quadril de fora?"

Ela afirma que seu corpo também é de Deus: "O corpo é seu, mas quando eu me caso, o corpo é do meu marido. Eu não tenho um corpo feio, mas eu também não gosto de mostrar. O meu corpo é de Deus também. Eu sou templo do Espírito Santo. Porque vou ficar mostrando o meu corpo por aí?"

Brum conta que não precisa postar fotos para elevar a autoestima, pois isso faz no espelho: "Isso aí acontece comigo no meu espelho. Eu me vejo e falo: 'Uau, Fernanda! Você tá linda!' e tá ótimo."

A compositora ainda citou um trecho bíblico para justificar sua decisão: "A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido; e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher."