Marília Gabriela releva cirurgia ginecológica após ter 'sumido' das redes sociais

Marília Gabriela publicou um vídeo no Instagram nesta sexta-feira, 20, contando que realizou uma cirurgia após passar por um prolapso genital. Na publicação a apresentadora explicou se tratar de um problema causado pela perda de sustentação de órgãos internos. "No meu caso, uterinos", conta no vídeo.

Marília disse que estava com viagem marcada para Londres, com uma passagem por Portugal, onde encontraria seu amigo Aguinaldo Silva, autor de novelas como Senhora do Destino, na qual ela esteve no elenco.

A apresentadora contou que, depois de receber o diagnóstico, levou apenas dois dias para passar pelo procedimento cirúrgico. "Soube através dele (do cirurgião) que esse tipo de prolapso é bastante comum entre mulheres que tiveram partos normais e/ou superbebês. Eu tive os dois. Partos normais e bebezões. Até que as consequências demoraram a me atingir. Não vou reclamar". disse.

No vídeo, ela também falou sobre o processo de pós-operatório. "A recuperação, não vou mentir para vocês, não está sendo muito agradável. Estou me acostumando comigo de novo. Novos hábitos. Tem linha de polipropileno lá por dentro. Estou reaprendendo as funções intestinais, sem o prolapso", declarou.

A apresentadora também aproveitou para falar que desistiu da viagem, mas que a culpa disso não é a cirurgia. "Por razões óbvias, que não têm a ver com a cirurgia, mas sim com os temores, os horrores e as tristezas da guerra (em Israel) que o mundo passou a testemunhar a partir do último dia 7 de outubro. Mas enfim. Estou de volta por aqui. Espero que vocês tenham sentido a minha falta", finalizou.