Marília Gabriela faz cirurgia ginecológica: 'Consequências demoraram'

Marília Gabriela, 75, foi às redes sociais hoje para contar aos seguidores o motivo de estar afastada da web. A jornalista passou por uma cirurgia para tratar um problema ginecológico comum em mulheres que passaram por parto normal.

Marília ainda contou que tinha a intenção de viajar pela Europa, para assistir a peças de teatro em Londres, na Inglaterra, e em Lisboa, Portugal, ao lado de Aguinaldo Silva. Porém, os planos com o amigo foram adiados por conta do diagnóstico.

Prolapso genital: "Tive sintomas de um prolapso genital, que eu não conhecia. Para quem ainda não sabe trata-se da perda de sustentação dos órgãos. No meu caso, órgãos uterinos. Em dois dias eu estava numa mesa de cirurgia. Fui operada por um cirurgião ginecológico maravilhoso".

Partos normais: "Soube através dele que esse tipo de prolapso é bastante comum entre mulheres que tiveram partos normais e/ou superbebês. Eu tive os dois. Partos normais e bebezões".

Recuperação: "Até que as consequências demoraram a me atingir. Não vou reclamar. A recuperação, não vou mentir para vocês, não está sendo muito agradável. Estou me acostumando comigo de novo. Novos hábitos. Tem linha de polipropileno lá por dentro. Estou reaprendendo as funções intestinais, sem o prolapso".

Marília Gabriela é mãe de dois: Christiano Cochrane, de 51 anos, e Theodoro Cochrane, de 44, ambos frutos de seu casamento com o falecido astrólogo Zeca Cochrane.