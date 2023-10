Lu Gimenez diz que recusou muito dinheiro para posar nua: 'Minha perereca'

Luciana Gimenez, 53, disse que já recusou "muito dinheiro" para tirar a roupa e posar pelada em revistas masculinas.

A apresentadora abordou o assunto em entrevista ao Poc Cast. Segundo contou, ela recebeu propostas de diferentes versões da revista Playboy, mas que sempre falou não porque não gostaria que as pessoas vissem sua genitália.

"Nossa, [recebia convite] todo dia, todo mês. Era uma insistência absurda e dinheiro muito. Me ofereceram muito dinheiro para fazer todas as Playboys, a inglesa, a americana, a brasileira... Dos 20 anos para frente sempre me chamaram, aí quando vim para o 'Super Pop' que me tornei famosa, nossa insistiam muito", declarou.

"Não queria [posar nua] e olha que eu estava precisando do dinheiro na época, mas não era uma coisa que me representava, não quria que as pessoas ficassem me olhando pelada. Não queria que o povo tivesse foto da minha perereca. Não, a minha perereca me pertence e a quem eu quiser e eu não vou tirar foto, pode ser pelo dinheiro que eu for. Não sou uma pessoa que o dinheiro brilha os olhos. Obviamente todo mundo gosta de dinheiro, mas sou muito mais movida a paixão, a vontades, do que a dinheiro", explicou.

Luciana Gimenez também rebateu aqueles que dizem que ela se expõe em fotos nas redes e garantiu não se tratar de nudez. "Eu nunca posei nua. Engraçado, porque as pessoas falam 'nossa, tá sempre pelada no Instagram'. Calma, pelada não estou. Pode até parecer, mas não estou".