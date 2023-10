Leão: Rachel Sheherazade quer seguir na política e expulsão a prejudica

Após ter cortado as imagens da agressão de Rachel Sheherazade a Jenny Miranda no PlayPlus, a Record as exibiu na noite desta quinta-feira (19), na edição de A Fazenda 2023 na TV aberta. O trecho mostrou Rachel empurrando o rosto de Jenny, na região da boca.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concorda que a ex-SBT foi profundamente infeliz em sua atitude. "Tudo bem que a outra é uma provocadora - mas, quando você tapa a boca de outra pessoa, é como dizer 'cala a boca', mas de uma forma muito mais agressiva. Você está calando, na 'porrada', a boca do outro."

Para ele, o caso se torna ainda mais grave diante do suposto desejo de Rachel de se candidatar a um cargo público. "Calar a boca do outro é uma coisa muito grave, muito séria - ainda mais porque estão dizendo que a Rachel tem pretensões políticas. Então, esse gesto ficou muito forte, ganhou uma conotação muito maior."

Leão acredita que a expulsão de Sheherazade está mais do que justificada. "Acho que a Record fez bem expulsá-la. Estamos em uma democracia, e não se cala a boca das pessoas - nem pedindo à pessoa para calar a boca, quanto mais tapando a boca dela."

Alô, Russomano! Cortar imagem de A Fazenda é enganar consumidor do PlayPlus

A Record cortou na última quinta-feira (19), durante a transmissão 24 horas de A Fazenda 2023 no PlayPlus, as imagens em que Rachel Sheherazade, 50, teria agredido Jenny Miranda, 34. O trecho só foi ao ar na noite do mesmo dia, na edição do reality show na TV aberta.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, acredita que a atitude da emissora fere os direitos de quem assina o pay-per-view de A Fazenda. "O PlayPlus não é um serviço por que você paga? Quando eles cortam [imagens de A Fazenda], por acaso dão desconto no fim do mês? Porque é uma sacanagem! Ainda mais em um momento como esse, em que estava rolando a treta toda [entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda]. Eu acho que isso é enganar o consumidor."