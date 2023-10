Kiko de 'Malhação' exibe foto e manda recado aos haters: 'Não me atingem'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Alexandre Slaviero, 39, conhecido como o Kiko de "Malhação", compartilhou uma foto atual e mandou um recado aos haters.

Em uma publicação no Instagram, o ator compartilhou uma selfie em que aparece de barba. "Uma pequena transformação! Aos haters que não me atingem. Sem filtro. As últimas têm. E continua a brincadeira! Onde está o Ale? E agora? Por que a transformação?", escreveu ele na legenda.

Na série de fotos compartilhadas no Instagram, o ator mostrou que decidiu dar um novo corte em seu cabelo.

Recentemente, Alexandre foi criticado na rede social. Após postar uma foto de barba, sem qualquer filtro de correção, as pessoas questionaram a sua aparência.

Nos comentários das fotos compartilhadas hoje, Alexandre recebeu elogios, ao contrário do que tinha lido há alguns dias em seu perfil. "Lindão", escreveu Iran Malfitano. "Ai, que lindo", afirmou uma seguidora. "Ficou muito bom! Adorei, mudar é sempre muito bom", analisou outra. "Gostei de todos os cortes de cabelo", destacou mais uma.