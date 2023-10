Irene desaba e admite culpa por morte de Daniel em 'Terra e Paixão'

Irene (Gloria Pires) finalmente vai assumir a culpa pela morte de Daniel (Johnny Massaro) em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. Abalada pela notícia de que Danielzinho não é seu neto, a vilã vai desabar e admitir a responsabilidade pelo acidente que matou seu filho.

Na trama de Walcyr Carrasco, Daniel morreu em um acidente de carro após alguém sabotar os freios do veículo que ele estava utilizando no momento da tragédia. O mistério sobre a condição da máquina envolveu uma investigação minuciosa de Marino (Leandro Lima), e outras mortes aconteceram acobertar o crime.

Ernesto (Eucir de Souza), mecânico que sabotou os freios, foi morto em uma cilada armada por Sidney (Paulo Roque), capanga de Antônio, para não revelar o mandante do crime.

Dalva (Patricia Pinho), mulher de Ernesto, sobreviveu à tragédia, mas sofreu ameaças de Sidney e tentou fugir de Nova Primavera. Durante a fuga, ela passou mal e acabou não sobrevivendo.

Nos próximos capítulos do folhetim, o mistério por trás de todas essas mortes será revelado. Após descobrir a verdade sobre Danielzinho e colocar Graça (Agatha Moreira) para fora de casa, Irene visitará o túmulo do filho morto e ficará emocionada.

Ao voltar para casa, a vilã se lembrará dos últimos momentos de Daniel no hospital e desabará em prantos. Sozinha, ela admitirá para si mesma a culpa pelo acidente.

"Perdão, Daniel! Me perdoa, meu filho! Eu não queria! Não era pra você estar naquele carro! Era pro Caio ter morrido, não você! Meu Daniel... Me perdoa! Me perdoa!"

Irene

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.