Fãs apontam indireta de Pitty para Juliette após acusação de plágio

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Nas redes sociais, os fãs apontaram uma suposta indireta de Pitty, 46, para Juliette, 33, após a acusação de plágio da cantora e ex-BBB. A campeã do BBB 21 foi acusada de plagiar a música "AmarElo", de Emicida, ao lançar "Magia Amarela", música em parceria com Duda Beat, feita para uma campanha publicitária da Bauducco.

No X, antigo Twitter, Pitty repostou uma postagem com uma indireta sobre uma pessoa não ser artista. Foi o que bastou para os usuários apontarem o tweet para Juliette.

"Não é artista quando tu é um produto criado com dinheiro de gravadora e sustentado na mídia por agência de publicidade. Artista é outra coisa", dizia o post. Após as críticas, Pitty decidiu apagar a postagem.

Entenda o caso

Na manhã de quarta (18), Evandro Fióti, CEO da Lab Fantasma e irmão de Emicida, disse estar "indignado" com a nova campanha da Bauducco: "A gente levou 12 anos pra ganhar o Grammy e o trabalho que a gente ganhou o Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Tem noção do ódio que isso gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo?", disse em live no Instagram.

Fióti disse que o "jurídico vai trabalhar" e que não quer ódio contra as cantoras. "Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo, em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa crítica é coerente e vai no lugar certo, não quero hate em cima da Juliette ou Duda", escreveu no X (antigo Twitter).

Em nota, a assessoria de Juliette disse que a música faz parte de uma campanha publicitária e que a cantora foi contratada como uma das intérpretes. "A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos", diz o texto.

Duda Beat também publicou nota, que foi apagada em seguida. No texto, ela disse que foi contratada pela Bauducco apenas para ser intérprete da canção ao lado de Juliette. "Viemos informar que não existe qualquer participação criativa da artista na concepção da campanha, identidade visual, letra ou produção musical da faixa/jingle publicitário".

Diante da polêmica, a marca Bauducco decidiu cancelar a campanha protagonizada por Juliette e Duda Beat após acusação de plágio.