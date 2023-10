Erro na Globo fez Carmo chicotear ator: 'Vi os poros brotando sangue'

Em 2010, Carmo Dalla Vecchia participou do elenco de A Cura, da Globo, e chicoteou o colega de cena, David Junior, de verdade. Em entrevista ao Otalab, programa do Canal UOL, comandado por Otaviano Costa, ele contou que foi um erro da TV Globo.

"Eu tinha uma cena em que chicoteava uma pessoa escravizada. Na hora que eu fui ensaiar, o contrarregra esqueceu de trocar o chicote verdadeiro pelo falso. Eu acertei a pessoa. Na hora em que eu dei a primeira lambada, eu vi os poros brotando sangue e era o David Junior, que eu acabei de fazer um espetáculo com ele há poucos poucos meses atrás. A gente refez. Quando eu vi aquela situação, eu fiquei mal, eu fiquei mal, eu fiquei mal."

O ator ainda contou que passou mal depois. "Fui botar roupa na hora pra gravar e aí a mulher apertou demais a minha perna, comecei a ficar mal. Aí, de repente minha pressão desceu e eu 'espera espera espera que vou desmaiar". Caí duro no chão. Aí o bombeiro, ao invés de me deixar deitado, quis me segurar sentado. Só que quando a pessoa desmaia é pro sangue voltar pra cabeça. Aí eu voltei convulsionando."

"Foi uma das piores coisas que aconteceu. Mas eu acho que tinha muito a ver com aquela história que eu estava contando, com aquele universo que era terrível pelo fato daquilo ser verdadeiro, pelo fato daquilo ter acontecido, pelo fato daquilo ser da maneira como foi."

Ator obrigou João Emanuel Carneiro a sair do armário

Carmo Dalla Vecchia, 52, expôs sua sexualidade e relacionamento de 18 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro durante a Super Dança dos Famosos, da TV Globo, em 2021. Na entrevista com Otaviano Costa, ele contou que a questão foi um problema em casa com o companheiro.

"Ele não se incomodou, mas ficou muito assim 'Tá bom. Você tem certeza que quer fazer isso?'. 'Posso falar seu nome?' e ele 'Pode. Não pode. Pode. Não, não pode'. Eu falei isso na Super Dança dos Famosos e tinha intervalo entre as danças, era o Faustão que estava apresentando e ele teve uma figura muito importante na minha vida. [...] Acabou que foi o último programa dele e não deu tempo. O João falou 'Acho melhor você não falar' porque ele é um cara super discreto."

Apesar de te avisado o marido, a exposição foi uma questão para João. "O nosso nome em todos os sites do Brasil. Eu falo, eu obriguei o João a fazer um out (sair do armário). Isso não foi uma grande briga dentro de casa, mas ele diz 'você me obrigou, eu não queria, eu sou um cara reservado'. Não foi um grande problema, mas teve isso".

Beijo em amigo no shopping de propósito: 'Vi o paparazzi'

Após notar um paparazzi fotografando ele e o marido durante um passeio no shopping, Carmo Dalla Vecchia contou que saiu de mãos dadas e beijou amigo de propósito.

"Eu vi o paparazzi e o João é a pessoa mais reservada do mundo, aí eu botei a mão no ombro dele e ele disse 'Me solta'. Eu falei 'Olha João, se sair uma foto desse jeito vão achar que a gente tá brigando, não faz isso'. A gente foi ao restaurante e estava com um amigo nosso. Eu disse 'Olha, sempre que a gente sai do shopping o João fica morrendo de medo que botem a mão no ombro dele, então vamos fazer o seguinte, vamos sair nós dois de mãos dadas'."

Com isso, Carmo ressaltou a importância de normalizar o beijo. "Virou uma loucura e ficaram 'Tá traindo o marido e... peraí o marido tá atras'. É só um beijo, gente! A gente precisa normalizar isso. Não adianta fazer campanha pro menino que apanha na portaria por questão de homofobia porque se a gente não normalizar isso a mão de todos nós vai estar suja de sangue".