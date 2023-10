'É do Brasil', confunde Kim Kardashian ao ver bandeira da Palestina

Kim Kardashian, 42, viralizou nas redes sociais ao confundir a bandeira da Palestina com a do Brasil em uma live realizada no TikTok.

A influenciadora estava com sua filha North West, de 10 anos. Em certo momento, vários seguidores começaram a enviar o emoji da bandeira da Palestina.

Questionada pela herdeira, Kim afirma que é a bandeira do Brasil. "O que é essa bandeira?", pergunta a criança. "É do Brasil, país do Neymar. Estão postando porque estávamos falando de futebol", responde a atriz.

Logo após esse momento, Kardashian quis encerrar a live, mesmo contra a vontade da filha. "Não queremos ficar tanto tempo em live", justificou ela.

O vídeo viralizou na web. "Kim está apenas sendo hilária, isso é uma grande piada", opinou um usuário do X (antigo Twitter). "Às vezes a mãe tá tão cansada que explica qualquer coisa, só para o filho parar de encher o saco", escreveu outro.

Nas redes, há também quem defenda a teoria que, na verdade, a famosa não queria explicar para a filha sobre uma guerra durante a live. "Na minha visão foi muito mais um 'não quero explicar isso pra minha filha, principalmente agora e na frente de todo mundo'", teorizou uma internauta.

