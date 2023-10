Grupo diz ter cancelado patrocínio após expulsão de Rachel; Record nega

A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 2023 (Record) continua sendo assunto, mesmo fora de Itapecerica da Serra. Na tarde desta sexta-feira (20), o Grupo Adir disse ter deixado de patrocinar o programa. Para Splash, a emissora negou a informação.

"O Grupo Empresarial Adir, vem por meio de seu CEO e suas 12 empresas, informar ao público que cancelou na tarde de ontem (19) o oferecimento do programa A Fazenda 15"da Record TV, em 6 praças da emissora. O grupo não compactua com ações manipuladas e arbitrárias da emissora!", diz o comunicado do grupo, publicado em suas redes sociais.



"Nossa solidariedade à Rachel Sheherazade", completam.

Procurada por Splash, a Record disse que a informação não procede. Splash também entrou em contato com o Grupo Adir e, tão logo haja um posicionamento, a nota será atualizada.

Betano? Telespectadores do programa notaram também que o ícone da casa de apostas Betano, que aparecia como patrocinador na divulgação das Lives do Eliminado até então não consta na imagem oficial de divulgação da Live que acontecerá com Rachel.

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa?

Na quinta-feira (19) de manhã, a Fazendeira Jenny delegou as funções da semana aos peões e deixou as ovelhas sob responsabilidade de Rachel. A jornalista, no entanto, se negou a fazer a tarefa por ter cuidado do lixo nos últimos dias.

As duas discutiram: Rachel manteve o seu posicionamento e disse que, como não iria cuidar das ovelhas, a Fazendeira teria que realizar a função.

No fim, Rachel e Jenny não cuidaram das ovelhas e causaram uma punição para a sede.

Após a punição, Rachel decidiu descer para cuidar dos animais. Jenny disse que a ajudaria, o que gerou uma nova discussão. Neste momento, as câmeras do PlayPlus (streaming da Record) foram cortadas.

As cenas foram exibidas apenas no programa ao vivo de quinta: quando Jenny começou a gritar perto do rosto de Rachel, a jornalista colocou a mão na boca da influenciadora para afastá-la. Lucas se colocou entre as duas peoas para separá-las.

Após o ocorrido, Rachel conversou com André e Lucas: "Ela não esperava que eu fizesse isso [colocasse a mão no rosto dela]. Coloquei a mão para ela sair de perto de mim".

Minutos depois, a jornalista foi chamada ao closet pela produção. Ela colocou uma venda nos olhos e saiu pela porta interna. Este foi o momento em que Rachel deixou o programa.

A produção pediu para os peões se reunirem na sala e comunicou a expulsão: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo."