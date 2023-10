Atriz de 'Barrados no Baile' evacua nova casa devido a vizinho armado com fuzil

Tori Spelling precisou deixar a residência em Los Angeles por causa de um vizinho armado. A informação foi divulgada pelo TMZ na quarta-feira, 18.

Segundo o site, uma equipe da Swat entrou no condomínio à procura de um homem armado com um fuzil AR-15. De acordo com relatos de testemunhas, o indivíduo era vizinho da atriz de Barrados no Baile.

Ele estava escondido na casa alugada ao lado de Spelling e toda vizinhança precisou evacuar o local. O sujeito foi preso e ninguém se feriu.

Recentemente, a atriz revelou que estava morando em um trailer com seus filhos, após terem passado semanas em um motel de 100 dólares por noite (o equivalente a R$ 500), devido a problemas de mofo em sua casa alugada em Los Angeles. A situação de saúde e moradia de Spelling ocorre após o anúncio do divórcio de Dean McDermott, em junho.