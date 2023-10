Após discussão, Natália encara a face da morte em 'Elas por Elas'

Jonas (Mateus Solano) vai confrontar Sérgio (Marcos Caruso) e Helena (Isabel Teixeira). Yeda (Castorine) comentará com Aramis (Diego Cruz) que ficou chateada com a aproximação entre Cris (Valentina Herszage) e Tony (Richard Abelha).

Jonas sairá de casa. Enquanto isso, Ísis (Rayssa Bratillieri) confortará Giovanni (Filipe Bragança).

Jonas vai procurar Adriana (Thalita Carauta). Chantageado por Míriam (Paula Cohen), Sérgio avisará a Helena que a enfermeira permanecerá em sua casa.

Roberto (Cássio Gabus Mendes) vai se surpreender com o bom desempenho de Lara (Deborah Secco) no trabalho. Cris dará dicas de como usar as redes sociais para Taís (Késia).

Carol (Karine Teles) e Natália (Mariana Santos) vão discutir por conta de Bruno (Luan Argollo). Por fim, Natália sofrerá um acidente de carro.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.