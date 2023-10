Após briga tensa com Helena, Jonas toma medida drástica e sobra pra Adriana

No capítulo de "Elas por Elas" deste sábado (21), Jonas chega ao limite e protagoniza um confronto tenso contra Sérgio e Helena. Yeda fica com coração partido e comenta com Aramis que ficou muito chateada com a aproximação entre Cris e Tony.

Jonas toma uma decisão drástica e sai de casa. Ísis conforta Giovanni após crise familiar. Jonas procura Adriana. Chantageado por Míriam, Sérgio avisa a Helena que a enfermeira permanecerá em sua casa.

Roberto se surpreende com o bom desempenho de Lara no escritório de advocacia. Cris dá dicas para Taís de como usar as redes sociais da melhor forma.

Carol e Natália discutem feio por conta do passado de Bruno. Natália sofre um grave acidente de carro.