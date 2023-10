Antônio 'ressuscita' como vilão e toca o terror em 'Terra e Paixão'

Após ficar semanas sem função, Antônio La Selva (Tony Ramos) finalmente ressuscitou como o grande vilão de "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. Em curtíssimo espaço de tempo, o fazendeiro disparou ameaças contra Aline (Barbara Reis), Marino (Leandro Lima) e Graça (Agatha Moreira), mostrando que o sangue vilanesco segue pulsando em suas veias.

Antônio havia sido reduzido a capacho de Agatha (Eliane Giardini) e parecia perdido na trama de Walcyr Carrasco. Com a ex-mulher disputando a vaga de maior vilã da novela com Irene (Gloria Pires), o fazendeiro ficou de lado e apenas corria atrás de seu grande amor.

A grande virada - ou retorno - veio com o desacato da ordem de um oficial de Justiça para que ele parasse de explorar as terras de Aline, conquistadas após um golpe de Irene e Vinícius (Paulo Rocha) na viúva. Preso por Marino, Antônio soltou os cachorros para cima do delegado e ameaçou acabar com sua vida.

O mesmo ocorreu com Aline. A disputa de terras voltou a se intensificar e os dois rivais trocaram ofensas em mais de uma oportunidade, com direito a xingamentos pesados por parte de Antônio. Os atritos, inclusive, fizeram com que a jovem terminasse de vez o seu relacionamento com Caio (Cauã Reymond), já que o rapaz é filho do fazendeiro.

No capítulo desta quinta (19), foi a vez de Graça sofrer com o veneno do vilão. Após Irene contar que a moça mentiu sobre a paternidade de Danielzinho, Antônio foi tirar satisfação com a jovem e só não cometeu um crime porque, segundo ele mesmo, "não queria sujar as mãos com ela".

Ciente de que o garoto é filho de Marino, o fazendeiro foi mais uma vez ameaçar o delegado. Frente a frente com o policial, Antônio deixou claro que fará de tudo para destruir a carreira dele - coisa que ele conseguirá muito em breve.

Nos próximos capítulos do folhetim, Antônio mandará um de seus capangas incriminar Marino por tráfico de drogas. Após a polícia encontrar provas no quarto do delegado, ele perderá o cargo e será totalmente afastado de suas funções.

É ótimo ver o talento de um ator como Tony Ramos ser novamente usado com propósito na narrativa. Antônio reduzido a capacho de Agatha era ruim para todos, inclusive para a Globo. Agora é torcer para que a "boa fase" do vilão continue até a reta final da novela.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.