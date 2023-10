Anitta na série Elite: como encontrar as 7 cenas da cantora na temporada

Do UOL, em São Paulo

Após muita expectativa e especulações, os fãs de Anitta finalmente podem conferir a estreia da artista como atriz. Nesta sexta-feira (20), a Netflix liberou os episódios da sétima temporada da série "Elite".

Para quem não acompanha a história ou simplesmente não vê a hora de conferir a cantora brilhando na tela, veja abaixo os momentos exatos em que a brasileira aparece.

Confira as cenas de Anitta em "Elite":

Episódio 2: 10'31 e 40'31

Episódio 3: 11'52 e 48'24

Episódio 5: 04'43 e 39'05

Episódio 8: 07'17

A personagem de Anitta

A cantora interpreta a professora Jéssica, inserida na trama da personagem Sara (Carmen Arrufat). Vivendo um relacionamento abusivo com Raul (Álex Pastrana) desde a temporada anterior, a estudante começa a se defender dos ataques do rapaz graças ao empoderamento que conquista nas aulas de defesa pessoal da nova funcionária do colégio Las Encinas.

Apesar de já ter feito participação em outras produções brasileiras, esta é a primeira vez que Anitta incorpora uma personagem com características distantes de sua personalidade e uma história própria. Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", a cantora alertou os fãs para não criarem muitas expectativas, já que optou por um papel menor.