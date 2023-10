Aline volta a estaca zero e uma nova ameaça surge contra ela

No capítulo de "Terra e Paixão" deste sábado (21), Setembrino se dá mal, tentar disfarçar, mas ao sair do quarto do delegado Marino, acaba sendo pego no flagra por Caio no corredor da pousada.

Rodrigo avisa a Aline, Caio, Jonatas e Jussara que todos vão receber uma intimação para a audiência relacionada ao processo movido contra Irene e Vinícius.

Anely fica chocada quando Luigi revela que Antônio pensa em torná-lo seu sucessor. Marino é acusado de associação com o tráfico de drogas e armas, e afirma aos policiais que está sendo alvo de uma armação orquestrada por Antônio La Selva.

O delegado Marino é afastado de seu cargo da mesma forma. Irene propõe dar dinheiro a Graça para ficar com Danielzinho. Antônio pede a Ramiro que arrume alguém para matar Aline.