Agatha se vinga de surra e humilha Irene com golpe em 'Terra e Paixão'

Agatha (Eliane Giardini) se vingou da surra que levou de Irene (Gloria Pires) em grande estilo em "Terra e Paixão". A mãe de Petra (Debora Ozório) foi para cima da rival, mas a ex-presidiária conseguiu escapar e humilhou a vilã com um golpe.

No capítulo desta sexta (20) do folhetim de Walcyr Carrasco, Irene foi à pousada para tirar satisfações com Agatha. Desamparada pela descoberta de que Danielzinho não é seu neto, a megera tentou ameaçar a rival, já que Agatha foi a responsável por avisar que Graça (Agatha Moreira) estava mentindo sobre a paternidade da criança.

Ao receber a visita inesperada, Agatha logo convidou Irene para entrar em seu quarto. Após ouvir os resmungos da rival, a mãe de Caio (Cauã Reymond) não perdeu a oportunidade de provocá-la.

Agatha: "Você me parece nervosa, Irene. Está com problemas na família? Está assim porque descobriu que não tem netinho nenhum, será?"

A provocação fez Irene perder a cabeça e partir para cima de Agatha. Contudo, a ex-presidiária foi mais rápida e se esquivou. Na sequência, ela pegou a rival desprevenida e apliccou um golpe para imobilizá-la.

Irene gritará de dor pelo golpe, enquanto Agatha ficará satisfeita com a humilhação da rival. Após soltá-la, a mãe de Caio ouvirá novas ameaças.

"Essa conversa pode ter acabado, mas a história entre nós duas, não. Me aguarde, sua bandida."

Irene

A sequência entre as duas bandidas levou o público à loucura nas redes sociais:

"Ta tão nervosa...Ta com problema na familia??? Descobriu que nao tem netiinho nenhum?"

"SUA DESGRAÇADA...CALA ESSA BOCA"

"OLHA AQUI!!!!!!!!!!!!!! DA ULTIMA VEZ DEIXEI VOCE ME BATER, MAS AGORA NAO, TÁ OUVINDO??????" #TerraEPaixão pic.twitter.com/kqRAibm1Xh -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 21, 2023

o drama da irene falando que a agatha quase quebrou a mão dela sendo que ela só deu um mata leão kkkkkkkkk muito diva, não aguento #terraepaixao pic.twitter.com/4Y4koR771b -- ana garcia (@belluccifilms) October 21, 2023

Eu sinceramente amo as cenas da glória pires com a eliane giardini, são sempre um espetáculo à parte #TerraEPaixão pic.twitter.com/45KKozqQDK -- BEA (@biabatella) October 21, 2023

Agatha diva amooo #terraepaixão -- Ledi em SURTOS (@tuitaledi_) October 21, 2023

Irene achando q a presidiária não sabia brigar e ela fez a frágil pra engambelar Antonio! #TerraEPaixão @nztedesco -- Leandra Vianna (@leandra_vianna) October 21, 2023

