Diretora se diz surpresa e expõe segredo da resistência da Mostra de Cinema

Renata de Almeida, diretora da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo desde 1990, afirma que já pensou que o festival acabaria em algum momento.

Às vezes, até eu me surpreendo, porque sempre pensei que a Mostra um dia deixaria de existir.

Renata de Almeida em entrevista exclusiva para Splash

Para a diretora, a Mostra fechará as portas quando "não tiver mais público, porque daí não tem mais sentido". "Quando a Mostra começou [em 1976], o Brasil vivia durante o governo militar. E ali, naquela época, pouca coisa chegava. Imagina: não tinha internet, não tinha nem VHS. Quando a Mostra começou, era um deserto de informação. Hoje em dia, toda a informação está tão à mão, você tem várias plataformas, a notícia corre, você liga o computador, tem até os modos não legais que as pessoas conseguem ver de filme."

Então, por que a Mostra existe ainda? "Cheguei à conclusão de que, se antes a gente vivia em um deserto, hoje a gente vive no oceano. E no oceano tudo tem a mesma cara, é muita informação e todas têm a mesma relevância. Neste cenário, a Mostra virou um amigo, uma amiga, que chega para você e fala: 'vai ver esse filme, eu fui ver, gostei', 'vai ver aquele debate, é um assunto que pode te interessar'. E acho que esse é um pouquinho o segredo da Mostra."

Almeida diz acreditar que o festival seja propício também para conhecer pessoas. "O paulistano é muito tímido, acho que a gente nessa cidade é muito tímido. E a Mostra tem um sentimento de pertencimento. Então você está meio sem graça, quer falar com uma pessoa, está na fila, pede uma dica de filme. Tem vários grupos de gente, de amigos de Mostra, que fazem grupos de WhatsApp, fazem blogs, se reúnem, votam no melhor filme, no pior filme. Tem muita história de namoro que começou na Mostra, de casamento. Eu já fui apresentada para duas crianças porque o marido me falou que conheceu a mulher dele na fila da Mostra.

Sobre a Mostra

A 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro de 2023. Fazem parte do circuito 24 salas de cinemas, espaços culturais e CEUS espalhados pela capital paulista, incluindo exibições gratuitas e ao ar livre.

A seleção deste ano conta com 360 filmes de 96 países. Confira a programação no site da Mostra. A compra de ingressos pode ser feita pelo aplicativo Mostra de Cinema de São Paulo, pelo site Velox Tickets e na bilheteria.