Kally e Alicia afirmam que não conseguem olhar para peoa: 'Energia ruim'

Em A Fazenda 2023 (Record), Alicia X e Kally conversaram sobre o comportamento de Jenny Miranda na sede. As duas peoas afirmaram que "não conseguem olhar na cara" da influenciadora após a expulsão de Rachel Sheherazade.

Alicia: "Ontem, antes de dormir, eu pedi a Deus para as pessoas mostrarem quem elas realmente são aqui dentro."

Kally: "Ele mostrou rápido, viu. E foi logo cedo, quando ela [Jenny] colocou o chapéu. Sinceramente, eu não consigo olhar na cara dela... Uma energia ruim, pesada."

Alicia: "Eu também senti. Fui dormir e pedi para Deus me proteger. A gente é amor, não podemos deixar as pessoas que gostamos entrar na dela."

Por que Rachel foi expulsa de A Fazenda?

O anúncio da produção: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo."

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny. Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Cenas exibidas pela Record mostraram a discussão das peoas: Jenny começou a gritar perto do rosto de Rachel, que colocou a mão no rosto da influenciadora para afastá-la. Lucas foi quem se colocou entre as duas para separá-las.

Depois do ocorrido, a jornalista foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

