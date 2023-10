Will Smith causa surpresa em Jada com declaração após anúncio de separação

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Will Smith, 55, causou surpresa em sua ex-mulher, Jada Pinkett Smith, 52, ao fazer uma declaração após a revelação de separação. Recentemente, ela afirmou que os dois estão separados há 7 anos.

Durante um evento em Baltimore, nos Estados Unidos, na noite de ontem, o ator surpreendeu ao falar do apoio entre os dois. "Eu realmente queria estar aqui e te apoiar do mesmo jeito que você sempre me apoiou", disse ele em uma cerimônia na biblioteca gratuita Enoch Pratt.

"Tivemos um [relacionamento] muito, muito longo e tumultuado. Chamamos isso de 'super bruto'. Foi brutal e lindo ao mesmo tempo", disse o ator.

No evento, estiveram presentes os filhos Jaden, 25, e Willow, 22, e a mãe de Jada, Adrienne Banfield Norris, 70.

Jada, que promovia a sua autobiografia, Worthy, chegou a cobrir a boca com uma das mãos durante o depoimento de Will e também se emocionou. Segundo o PageSix, o astro de cinema contou que a união difícil do casal foi uma "experiência pública desleixada de amor incondicional".

"Enquanto estou aqui diante de vocês hoje, estou mais feliz do que nunca. Consegui tudo o que sempre quis em toda a minha vida. Não sobrou nada que eu deseje neste mundo - todos os prêmios, todo o dinheiro, a família - tudo que sempre sonhei", disse ele.

No discurso, o ator agradeceu a Jada por apoiar sua carreira e família. Além disso, ele acrescentou que os seus sonhos foram "em grande parte construídos com base em seus sacrifícios". "Você pode aparecer e amar alguém pelo resto da vida, mesmo quando não concorda com essa pessoa? Jada é a melhor amiga que já tive neste planeta e vou apoiá-la e apoiá-la pelo resto da minha vida", finalizou ele.