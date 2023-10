WhatsApp libera 2 contas simultâneas no mesmo celular; veja como fazer

Esse dia chegou. O WhatsApp ganhou uma maneira de usar duas contas no mesmo celular e ao mesmo tempo sem recorrer a jeitinhos ou gambiarras.

Essa é uma dor de cabeça que usuários do aplicativo de mensagem têm há anos, já que, até agora, era preciso desconectar de uma conta para acessar a outra.

O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, CEO da Meta (dona do WhatsApp, Instagram e Facebook), nesta quinta-feira (19).

A novidade será liberada aos poucos para celulares Android e deve chegar a todos eles "nas próximas semanas e meses", assim que as atualizações do aplicativo forem sendo disponibilizadas. O processo pode durar meses, admite a Meta.

A Meta não informou se e quando a função chegará aos iPhones.

Para ter uma segunda conta no app, é necessário ter uma segunda linha de celular operando no aparelho. Isso pode ser feito usando mais de um cartão SIM (popularmente chamado de chip) em celulares que comportam mais de uma linha ou com um eSIM, que já vem integrado ao celular.

Ainda há esperanças para donos dos smartphones da Apple. Ainda que alguns Androids também venham com o eSIM, é dessa forma que se pode usar duas linhas nos iPhones.

Para fazer a adição de uma conta extra no seu WhatsApp, é preciso:

Acessar o menu Configurações;

Clicar na seta ao lado do seu nome e em "Adicionar conta".

A partir daí, é possível controlar as opções de privacidade e notificação em cada uma das contas.

A novidade é útil em especial para pessoas que usam o WhatsApp para trabalhar. Até o momento, as pessoas recorriam a alguns artifícios.

Alguns usavam um só aparelho e alternavam entre duas contas no app. Como elas não podiam funcionar simultaneamente no celular, usá-las num mesmo aparelho requer desconectar uma e conectar a outra ao alterná-las. O processo implicava trocar os chips.

Pela dificuldade para fazer isso, eram comuns situações como enviar uma mensagem da conta errada.

Para não ter que pular de uma conta para outra, algumas pessoas chegavam a carregar dois celulares, um para conversas pessoais e outro para uso profissional.

Um terceiro grupo chegava a instalar o WhatsApp Business e criar uma segunda conta no WhatsApp para usar a versão comercial do aplicativo.

O mesmo WhatsApp em mais de um celular

A chegada das duas contas simultâneas de WhatsApp em um só smartphone é um complemento a outra inovação liberada recentemente pela plataforma em junho deste ano.

Nesse mês, o aplicativo passou a permitir usar a mesma conta de WhatsApp em mais de um dispositivo - na prática, significa que agora é possível usar um só perfil em quatro smartphones diferentes.

Até então, era permitido associar o WhatsApp a um só telefone e vinculá-lo adicionalmente para computadores e tablets. O acesso fora do telefone era feito pelo WhatsApp Web.

Com essa mudança, ficou mais fácil, por exemplo, o atendimento a clientes dentro de empresas, de modo que várias pessoas podiam usar a mesma conta do WhatsApp Business para responder pedidos. Outra aplicação com potencial é ter um celular reserva com a mesma conta para o caso de o aparelho titular ser perdido ou ficar sem bateria.

Para fazer login da mesma conta em outro aparelho, basta:

Instalar o app num celular em que ele não esteja configurado.

Ir a Configurações (no iPhone) ou nos três pontinhos (no Android).

Clicar em "Aparelhos Conectados" e, em seguida, em "Conectar um Aparelho".

Usar o celular principal para ler um QR Code no celular secundário (da mesma forma como é feito para usar o WhatsApp Web).

Pronto! Os dois dispositivos mostrarão a mesma conta do WhatsApp.

