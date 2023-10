Tadeu Schmidt terá missão dupla em 2024 com dois programas ao vivo

Tadeu Schmidt comandará duas atrações na Globo em 2024. A informação foi confirmada durante a realização do Upfront Globo, evento que divulgou novidades para o mercado publicitário e conteúdos de destaque do próximo ano.

Além do BBB, Tadeu comandará outro programa ao vivo. A atração falará sobre os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados em julho de 2024.

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay será co-apresentadora do programa noturno diário. O formato e a data de estreia da atração ainda não foram divulgados.

BBB 24 tem data de estreia. O reality de confinamento da Globo começa no dia 8 de janeiro. Além das edições noturnas, a atração será exibida 24 horas por dia na plataforma Globoplay.

Carnaval

Sem mencionar os nomes dos profissionais que apresentarão a transmissão dos carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro, a Globo apenas destacou o quadro Tô na Rua, atração que percorrerá as principais cidades brasileiras para mostrar os desfiles de blocos.

A emissora ainda reforçou as formas de exposição das marcas durantes a cobertura no sambódromos, no meio do público, na concentração e no tradicional estúdio de vidro.

"Globeleza". Uma novidade é a mudança da voz que canta a música tradicional de Carnaval da Globo, "Globeleza", de autoria de Jorge Aragão. Em 2024, o "hino" será entoado por Ludmilla e Alcione.

The Masked Singer

José Loreto e Paulo Vieira serão os novos jurados do reality The Masked Singer, que começa às gravações a partir de janeiro de 2024.

Os dois se unem com Sabrina Sato e a apresentadora Tais Araujo. No evento desta noite, a Globo também revelou duas novas fantasias: o cuco e a porquinha.

Bons ares na emissora. Paulo Vieira, inclusive, continua no comando do Avisa lá que Eu Vou, no GNT. O quadro vai ganhar sua terceira temporada.

Novo reality

Sem citar o nome da atração, o novo reality de Boninho deve estrear na Globo no segundo semestre de 2024. Ele anunciou que será um programa musical e um dos maiores que a emissora já produziu.

"Será um reality com música boa e terá todos os elementos que possam acontecer em um reality", disse Boninho no Upfront.

O diretor do BBB afirmou ainda que o reality terá transmissão 24 horas e será multiplataforma.

O público decidirá o grande vencedor com muita delicadeza e com um toque especial voltado para música. Boninho

Upfront Globo aconteceu no Memória da América Latina, em São Paulo, pelo segundo ano consecutivo. Letícia Colin e Nicolas Prattes abriram o evento com uma performance musical. Ludmilla encerrou com pocket show.

Artistas dos núcleos de Entretenimento e Dramaturgia da emissora participaram do evento. Entre os presentes estavam Ana Maria Braga, Patrícia Poeta, Sabrina Sato, Taís Araújo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion, Fábio Porchat, Serginho Groisman, Pedro Bial, Felipe Bronze, Maria Beltrão, Kenya Sade, Larissa Luz, Clara Moneke, Sophie Charlotte, Letícia Colin e Nicolas Prattes.

William Bonner, Renata Vasconcellos, Maju Coutinho, Poliana Abritta, Natuza Nery, Luís Roberto, Renata Silveira, Luiz Carlos e Karine Alves representaram as áreas de Jornalismo e Esporte.