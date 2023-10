Equipe de Rachel Sheherazade se pronuncia pela primeira vez após expulsão

A equipe de Rachel Sheherazade se pronunciou pela primeira vez após a expulsão da jornalista do reality A Fazenda.

"A produção da Rede Record acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa da Fazenda 15. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados", diz comunicado divulgado no Instagram da peoa.

Sheherazade foi expulsa por uma atitude tomada contra Jenny. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje", disse a Record ao anunciar a expulsão.

O que Rachel disse que houve com Jenny?

A jornalista destacou que colocou sua mão no rosto de Jenny.

Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a famosa foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Record cancelou quarta roça de A Fazenda

Antes de anunciar a eliminação de Rachel, a emissora anunciou que a roça foi cancelada.