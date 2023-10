Sem arrependimentos pela exposição, Xuxa faz balanço de 2023: 'Crescimento'

A edição de 2023 do baile de Halloween da Sephora rolou na noite de quarta-feira (11), no hotel Grand Hyatt de São Paulo, e Splash teve acesso à área do camarim pra um papo exclusivo com Xuxa, que fez um balanço de 2023, ano em que completou — e celebrou — seus 60 anos em grande estilo:

"Poxa, o ano tá acabando! Quando fiz meus 60, foi muito festejado. Mas, acredito que meus "sessentas": 61, 62... também vão ser bastante festejados, porque ainda tem bastante coisa pra sair. Então, o meu balanço foi de muito carinho e de muito respeito, muita admiração das pessoas que cresceram comigo", disse a rainha dos baixinhos.

"Remexi em muitas coisas boas e ruins, recebi muitas coisas boas e ruins, mas o total disso tudo foi um crescimento muito grande, e consigo ver muita coisa boa ainda pro futuro, sabe? E isso é muito bom pra gente que trabalha com a nossa imagem e pra mim, que trabalho com a minha imagem há muito tempo"

Apesar de toda exposição ao longo do ano com o lançamento de "Xuxa, o Documentário" no Globoplay, seu navio e muita comemoração, a rainha dos baixinhos não se arrepende de ter se mostrado demais:

"Acho que os arrependimentos eu já falei até no documentário que foi eu falar demais, acreditar demais nas pessoas, confiar demais nas pessoas erradas. Isso eu já deixei claro. Mas foi falta de maturidade, falta de experiência. E eu acho que isso deixei claro também. Mas não chega a ser arrependimento do que eu vi, não. E sim de arrependimento do que eu fiz, que foi realmente confiar demais em quem não deveria."

