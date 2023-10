SANDY E LUCAS LIMA VOLTARAM? Veja anúncio do cantor sobre reconciliação

Do BOL em São Paulo

Após o anúncio de separação que pegou o país de surpresa no último mês, Sandy e Lucas Lima foram alvos de especulações sobre uma possível reconciliação. Em entrevista ao programa "Fofocalizando" nesta quarta-feira (18), o músico esclareceu qual o real status da relação com a cantora.

Lucas afirmou que os dois continuam separados. "A gente acabou de separar. É muito cedo pra falar disso", falou o cantor, acrescentando que os dois ainda estão digerindo o processo da separação em si. "A gente tá super bem, encontramos um lugar muito legal pro nosso amor. A gente tá se encontrando ainda, entendendo essa dinâmica, mas fazendo isso com muito amor", explicou.

Sandy e o agora ex-marido saíram em turnê pela Europa nas últimas semanas. A imprensa chegou a relatar que os dois dividiram o mesmo quarto durante a estadia em Dublin, na Irlanda. Ao "Fofocalizando", Lucas pediu pelo fim desse tipo de boato, especialmente por afetar diretamente o filho dos dois, o pequeno Theo, de apenas 9 anos.

"Esse tipo de invenções que têm feito, de botar em xeque, dúvida, se volta, se não volta, se tá junto, se não tá junto, isso é muito ruim pro meu filho. No post que a gente fez, a gente pediu respeito, não deu certo, mas a gente continua pedindo. Principalmente pelo nosso filhinho", Lucas Lima.

Lucas Lima, ex-marido da Sandy, estava concorrendo - e venceu - ao prêmio de ator revelação!



O músico e ator falou com a imprensa sobre sua vida pessoal e profissional!#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/MDEI5eqY0j -- Fofocalizando (@pfofocalizando) October 18, 2023

Na ocasião, o artista participava do prêmio Bibi Ferreira e venceu na categoria "Revelação em Musicais" pela produção "Once, O musical". No discurso de agradecimento, ele falou sobre Sandy.

"Pra minha ex-esposa linda que no caso ainda era esposa e tinha que juntar os cacos quando eu chegava dos ensaios querendo desistir porque eu não ia dar conta. Tu me garantiu [sic] que eu daria conta muito antes de parecer que eu ia dar", disse.