'Reveja as imagens', pede Gretchen à Record após expulsão de Sheherazade

Gretchen usou o Twitter para pedir que Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda 2023, reveja as imagens da atração da Record após expulsão de Rachel Sheherazade. A jornalista foi expulsa da atração após tocar no rosto de Jenny Miranda durante discussão.

@rocarelli amigo. Reveja as imagens. Ainda dá tempo. ?? -- Gretchen (@GretchenCantora) October 19, 2023

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Twitter, Gretchen declarou apoio à jornalista, a quem se referiu como "mulher incrível, inteligente, corajosa e forte"

@RachelSherazade não te conheço pessoalmente. Mas conheci no programa uma mulher incrível,inteligente,corajosa e forte. Não se importe com essa expulsão. Vc já entrou vencedora. Vc sai mais campeã ainda. Conte comigo ?? -- Gretchen (@GretchenCantora) October 19, 2023

Gretchen foi apontada como "mãe de consideração" de Jenny, no entanto, ela negou qualquer parentesco com a peoa mais de uma vez. Ainda usou as redes sociais para listar o nome dos seis filhos — Thammy, Décio, Sérgio, Gabriel, Giulia e Valentina — e ameaçou bloquear seguidores que se referissem a qualquer outra pessoa como sua filha.

Já avisei que só tenho 6 filhos. Se insistirem serão bloqueados. Já comecei. -- Gretchen (@GretchenCantora) October 19, 2023

Antes de o reality estrear, em nota enviada ao colunista de Splash Lucas Pasin, Gretchen explicou: "Neste passo, serve a presente para notificar, ainda que indiretamente, toda a grande mídia, para que se abstenham de atrelar a imagem da Srª Jenifer Ferracini Vaz como "filha" ou "ex-filha" da Srª Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen), visto que ambas são pessoas públicas e a utilização de tais termos ou encargos podem gerar severos prejuízos à imagem de Gretchen e de sua real família.

Gretchen avisou ainda que chegou a notificar Jenny no ano passado para que ela não associasse mais sua imagem a dela. "A Srª Jenifer Ferracini Vaz já fora notificada extrajudicialmente no ano de 2022 para que se abstenha de utilizar e/ou propagar o nome da Srª Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen) e de seus familiares de sobrenome Miranda, sobretudo, afirmando que é "filha" ou "ex-filha" daquela."

https://www.youtube.com/embed/U530sjolBO0" data-autoplay="true" data-start="" data-mute="true" data-related="false" data-btnfollow="false" youtubeshorts="false" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="">

Expulsão de Sheherazade

Nesta quinta-feira (19), Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 2023 (Record). Entenda o que aconteceu a seguir.

A emissora já tinha cancelado a quarta roça, e o motivo foi Rachel ter colocado a mão no rosto de Jenny.

Aviso da Record para os participantes: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje."