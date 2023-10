Relato de Tonzão deixa dúvida sobre quem causou briga entre Rachel e Jenny

O funkeiro Tonzão Chagas, 34, deu detalhes do que teria acontecido entre Rachel Sheherazade, 50, e Jenny Miranda, 34, antes da agressão que culminou com a expulsão da primeira de A Fazenda 2023 (Record) - e cujas imagens foram cortadas da exibição 24 horas no PlayPlus.

Cézar Black, 35, comentou em conversa com outros peões que Jenny teria 'ido para cima' de Rachel. Tonzão, porém, rebateu dizendo que Jenny não incitou a agressão. De acordo com o cantor, Rachel disse que só cuidaria das ovelhas se Jenny a acompanhasse.

Lucas teria dito aos gritos para Jenny não descer e fazer a atividade, prometendo que ele mesmo a faria com Rachel. Depois disso, a jornalista e a mãe de Bia Miranda teriam começado a brigar, uma gritando com a outra.



Tonzão acrescentou que, em meio ao bate-boca, Rachel colocou a mão no rosto de Jenny. Ele e Henrique Martins, 31, concordaram que Lucas inflamou a discussão entre ambas. "Rachel não é de gritar. Nunca a vi falar assim. Ela estava fora de si hoje", observou o cantor.

Tonzão afirmou ainda que Jenny também havia 'dado no rosto' de Rachel - ou seja, batido na jornalista. "Na hora em que cheguei lá, a cena que estava [acontecendo] era a Rachel colada na parede, o Lucas no meio [das duas] e a Jenny 'em cima'. A impressão que tive é que a Rachel estava acuada", completou Henrique.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, considera que o contexto do conflito entre Jenny e Rachel ainda está bastante nebuloso. "A gente não sabe de fato o que aconteceu. Temos, sim, uma imagem da Rachel comentando que botou a mão no rosto da Jenny - mas ela também diz que não ficaria em um ambiente onde sua integridade física estivesse ameaçada. Fica, então, uma dúvida sobre quem começou essa briga."

Leão Lobo acredita que nem mesmo a exibição tardia da agressão, prometida pela Record para a edição ao vivo de A Fazenda, vai sanar de todo a questão. "Mesmo que eles coloquem ao vivo hoje as imagens, elas podem ter sido editadas. Então, vai ficar sempre essa dúvida na cabeça do espectador - porque, na outra versão [dada por Tonzão], quem estava sendo acuada era a Rachel, e a Jenny indo para cima. É bem esquisito isso."

Leão: Corte de agressão é sacanagem da Record e descredibiliza A Fazenda

A Record determinou a expulsão de Rachel Sheherazade, 50, de A Fazenda 2023, após esta agredir fisicamente a participante Jenny Miranda, 36. Com o ocorrido inesperado, fica cancelada a Roça desta semana entre André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa.

Leão Lobo criticou a medida da Record de não exibir o momento da agressão na transmissão 24 horas de A Fazenda no PlayPlus. "Essa coisa de cortar a imagem é uma grande sacanagem. Acho que isso torna esse reality menor - porque se fosse, por exemplo, no BBB, a gente veria tudo. Acho deplorável, mostra que a emissora não é séria nesse sentido."