RACHEL SHEHERAZADE QUEBRA SILÊNCIO sobre REAL MOTIVO DE EXPULSÃO DA FAZENDA

Após a produção de "A Fazenda 15"confirmar a expulsão de Rachel Sheherazade, a equipe que administra as redes sociais da jornalista se pronunciou sobre o ocorrido.

"A produção da Rede Record acabou de informar que Rachel infelizmente foi expulsa da Fazenda 15. Ainda não temos maiores informações e assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados", diz o texto publicado no Instagram.

A desclassificação da participante aconteceu após um desentendimento dela com Jenny Miranda. As cenas não foram ao ar ainda, já que o PlayPlus cortou a exibição no momento da briga. Mas no aviso enviado para os demais peões, a Record apontou a conduta de Sheherazade na discussão como o motivo da expulsão.

"São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje", Record.

Por conta do episódio, a roça desta semana foi cancelada. André Gonçalves, Nadja Pessoa e Kally disputavam a preferência do público, e um deles seria eliminado no programa ao vivo.

Rachel Sheherazade é acusada de agressão

Como já é de costume, pela manhã a fazendeira da semana, Jenny Miranda, delegou as funções que cada um dos peões teriam e escolheu Raquel para fazer o trato das ovelhas. A jornalista se recusou e Jenny também não assumiu a tarefa, o que gerou uma punição de 48h sem gás. Por conta disso, uma grande briga generalizada teve início na casa.

Mais pra frente, Sheherazade voltou atrás e decidiu fazer a tarefa somente por hoje, alegando que não possui condições físicas para cuidar dos animais. Jenny Miranda foi atrás da peoa, disse que ajudaria ela na tarefa, mas as duas voltaram a discutir feio e as câmeras do PlayPlus foram cortadas.

Já em outro momento, Rachel falou com André e Lucas que durante a briga ela tocou o rosto de Jenny Miranda. "Tive que botar a mão aqui na cara dela, na boca dela assim [mostrou com gesto no rosto]. Aí ela não esperava que fizesse isso. Não botei a mão nela assim para sair de perto de mim", detalhou.