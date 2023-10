Rachel decide cuidar de animal, Jenny interfere e PlayPlus corta câmera

Após receber uma punição e uma treta generalizada tomar a sede de A Fazenda 2023 (Record), Record decidiu cuidar das ovelhas. No entanto, Jenny disse que ajudaria e houve uma nova discussão.

Rachel: "Eu vou fazer hoje as ovelhas e amanhã ela vai ter que colocar outra pessoa, porque não tenho condições físicas de fazer."

Rachel: "[Lucas] Me ajuda a fazer a ovelha? Porque vou fazer hoje e amanhã não vou fazer mais, não tenho condição."

Lucas: "Mas a gente vai fazer nós dois, ninguém se intromete."

Rachel: "Vou fazer isso pelo animal somente, para não prejudicar o animal, o resto ela vai ter que delegar. Ela vai ter 24 horas para delegar para outra pessoa para resolver esse problema. Pronto, simples assim."

Rachel: "Que barraqueira... foi tão bonito ela gritando ali."

Lucas: "Quebrou até a cadeira, jogou a cadeira no chão. A gente não vai fazer [o cuidado com a ovelha] com ela aqui perto não."

Rachel: "Não, e ela vai ter que delegar. Vou fazer hoje excepcionalmente. Ela vai delegar para outra pessoa ou ela vai ter o contrato cancelado."

Lucas: "Vai ser ela, não vai ser você."

Pouco tempo depois, Jenny desceu para cumprir com a obrigação e Márcia a agradeceu.

Lucas: "O Jenny, vai fazer eu e a Rachel. Só nós dois."

Jenny: "Eu vou fazer com ela."

Lucas: "Não, então a gente não vai fazer."

Jenny: "Você não manda em nada!"

A Fazenda 2023: Jenny diz que vai ajudar Rachel e Lucas barra Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após a nova discussão, o PlayPlus cortou as câmeras. Splash entrou em contato com a assessoria da Record para entender o caso e aguarda a resposta.

O que aconteceu?

Na delegação de tarefas da Fazendeira Jenny, Rachel negou que cuidaria das ovelhas.

As duas se desentenderam e a discussão virou uma treta generalizada na casa.

Por não cuidar dos animais, nem Jenny cumprir com a obrigação, todos foram punidos com 48 horas sem gás.

