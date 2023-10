Quantos ovos Thalita Zampirolli come para manter 3% de gordura corporal?

Thalita Zampirolli, rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, já está a milhão com os preparativos para o Carnaval 2024. Assim como Gracyanne Barbosa, a modelo come 25 ovos cozidos por dia.

Apaixonada por ovos: "As pessoas se espantam com a quantidade de ovos que como por dia. Mas o fato é que é um alimento cheio de benefícios, pois ajuda a aumentar a massa muscular, auxilia na memória, concentração, na perda de peso, previne o envelhecimento precoce e também ajuda a manter a saúde dos ossos. É um alimento que não pode faltar na minha casa", diz ela em conversa com o jornal extra.

Dedicação: "A Thalita é incansável e muito dedicada. Ela vai chegar sarada e com muita disposição para sambar toda a Sapucaí do início ao fim. A preocupação atual dela é esta. Então, montei um treino de segunda a sexta que visa deixá-la com o corpo sequinho, feminino, com bastante definição e curvas. É uma hora de treino intenso", detalha o personal trainer Carlos Souza.

Thalita tem 68kg e 1m70 de altura

A atriz tem 67cm de cintura e 110cm de quadril

Zampirolli, atualmente, tem apenas 3% de gordura corporal