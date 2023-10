Porteiro autuado por omitir socorro a Meyniel faz acordo para pagar multa

Gilmar José Agostini, porteiro autuado por omissão de socorro ao ator Victor Meyniel, fez uma transação penal com o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e aceitou pagar uma multa para encerrar o processo na Justiça.

A audiência especial aconteceu na terça-feira (17). Em nota, o MP informou que o benefício da transação penal é previsto em lei.

Agostini terá que pagar o valor de um salário mínimo ao Inca (Instituto Nacional de câncer), em quatro parcelas mensais.

"A medida foi possível porque se trata de delito de menor potencial ofensivo (omissão de socorro), com pena prevista de detenção, de um a seis meses, ou multa. O investigado também preenchia o requisito da primariedade e de bons antecedentes. O valor fixado teve como premissa a capacidade financeira do investigado e o caráter pedagógico da medida. Caso não seja efetuado o pagamento no prazo fixado, o processo penal prosseguirá em face do investigado", diz a nota do MP. Leia na íntegra abaixo.

Splash não conseguiu contato com a defesa de Agostini até a publicação dessa reportagem. O espaço está aberto.

O que aconteceu?

Victor Meyniel, 26, teria conhecido o agressor, identificado como Yuri de Moura Alexandre, em uma boate na zona sul do Rio. Para Splash, o advogado Ricardo Brajterman disse que o artista foi para a casa de Yuri —que, até o momento do ataque, havia se mostrado uma pessoa amigável.

Victor e sua mãe, Regina Meyniel, prestaram queixa na 12ª DP e abriram um boletim de ocorrência. O ator passou por exame de delito no IML (Instituto Medico Legal) e foi atendido pela UPA, informou a defesa, em nota.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que Yuri foi conduzido para a DP de Copacabana e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica. Os agentes também analisaram as imagens das câmeras de monitoramento do prédio e realizaram "demais diligências para elucidar os fatos".

Nas imagens das câmeras, divulgadas por Brajterman, é possível ver o porteiro, Gilmar, sentado e bebendo o que seria um copo de café, enquanto Yuri desferia uma sequência de socos em Victor.

O porteiro assistiu à cena sentado em uma cadeira posicionada bem ao lado de onde Victor aparece caído no chão e Yuri está sobre ele dando socos. Nas imagens, Gilmar não dá indícios de qualquer movimento para prestar socorro ao ator.

Leia a nota do Ministério Público na íntegra:

