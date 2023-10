Polícia prende assassino do cineasta iraniano morto a facadas

No sábado (14), o diretor cinematográfico Dariush Mehrjui e sua esposa foram mortos a facadas dentro de sua residência no Irã.

A polícia iraniana prendeu um dos principais assassinos do casal. "O principal assassino, que estava entre as pessoas detidas pela polícia, foi identificado após exames da perícia e interrogatórios", informou o comunicado policial.

As investigações continuarão para descobrir outros envolvidos no crime. "Os interrogatórios prosseguem para identificar os cúmplices e esclarecer as circunstâncias do assassinato", diz a polícia.

As autoridades policiais haviam anunciado a detenção de 10 pessoas durante a investigação. Essa informação foi dada na terça-feira (17) através do site Mizan Online, a agência de notícia do sistema judicial iraniano, sem revelar mais detalhes.

Mehrjui e a mulher foram enterrados na quinta (19). Segundo informações da agência estatal de notícias IRNA, eles foram sepultados na ala dos artistas do cemitério Behesht-e Zahra, ao sul de Teerã.

Dariush era um dos destaques do novo cinema iraniano, movimento que renovou os filmes do país a partir da década de 1960. Em 1969, dirigiu "A Vaca", filme com o qual recebeu o prêmio do júri no Festival de Veneza em 1971.

O que aconteceu

Mehrjui foi morto a facadas com sua mulher, Vahideh Mohammadifar, em sua casa. Os dois foram encontrados já sem vida pela filha do casal, Mona Mehrjui, que chamou a polícia local.

O chefe da Justiça da província de Alborz, Husein Fazeli-Harikandi, afirmou a agência Mizan Online que o casal foi assassinado com múltiplas facadas no pescoço, segundo investigação preliminar.

A esposa do cineasta havia alertado para ameaças recebidas e que sua casa havia sido roubada, segundo o jornal Etemad. "A investigação mostrou que nenhuma queixa foi apresentada relativamente à entrada ilegal na propriedade da família Mehrjoui e ao roubo dos seus bens", disse Fazeli-Harikandi.