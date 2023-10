Perline: Jenny Miranda não tem cacife para bancar a Deolane Bezerra

O colunista Chico Barney chamou a atenção, no programa Central Splash, para a aparente estratégia de jogo adotada por Jenny Miranda, 34, em A Fazenda 2023 (Record): provocar determinado oponente até levá-lo a uma reação extrema, como parece ter feito com Rachel Sheherazade, 50.

Gabriel Perline, colunista do portal iG, acredita que se trata de uma estratégia não só arriscada, mas potencialmente suicida. "Ela [Jenny] esquece o público é que está acompanhando. Por maior que seja a sua treta ou a sua confusão, o público não costuma simpatizar com pessoas que façam o adversário chegar ao seu limite, ao seu extremo, que o façam perder a compostura."

Perline reconhece que Deolane Bezerra é uma exceção a essa regra - mas, justamente por isso, não deve ser tomada como parâmetro. "Qualquer outra pessoa que não entra em um reality show com uma base de seguidores, um exército digital já montado, igual à Deolane entrou em A Fazenda 14, está automaticamente com sua carreira em A Fazenda sacramentada para o final - porque só gente que se conecta ao perfil da Deolane vai passar a mão na cabeça das barbaridades que ela fez."

Na visão do colunista. Jenny ainda precisa comer muito arroz e feijão para poder se equiparar a Deolane. "Não adianta a Jenny Miranda - que não é uma pessoa conhecida e só está no reality show por um contexto de briga familiar, é fruto de uma confusão de internet - chegar ao programa com uma postura de Deolane Bezerra, achando que tem condições de sustentar esse personagem. Para você admitir essa figura de vilã, precisa ter carisma - mas a Jenny nem carismática é."

Jenny Miranda quer cavar falta em A Fazenda, mas esquece que não é Neymar

Na visão de Chico, a 'ex-filha' de Gretchen emula em sua estratégia de jogo a performance de Neymar, 31, em campo. "O plano da Jenny é vencer A Fazenda por WO! Esse é o plano da Jenny: todo mundo ser convidado a se retirar [e só sobrar ela]. Essa estratégia dela lembra um pouco o craque Neymar Jr., que, ao longo dos últimos anos, tem sido um famoso cavador de pênalti."

O colunista alertou, porém, que Jenny não tem a mesma habilidade de jogo que Neymar tem no futebol. "Acho que a Jenny está indo muito por esse caminho de ser 'a Neymar brasileira' em A Fazenda. Isso pode ser um pouco ruim para ela, porque ela não tem a habilidade que o Neymar tem. Ela está tentando cavar falta sem ser craque, e isso é um perigo para ela."