Natália sofre acidente e delira com irmão morto em 'Elas por Elas'

O trauma de Natália (Mariana Santos) pela morte de Bruno (Luan Argollo) vai atingir níveis muito piores em "Elas por Elas", novela das seis da Globo. Após sofrer um acidente de carro, ela será internada em uma clínica por Pedro (Alexandre Borges) e terá uma alucinação com o irmão morto.

Nos próximos capítulos do folhetim, Natália sofrerá um acidente de carro e será socorrida por Pedro. Preocupado com a saúde mental da irmã, ele irá interná-la em uma clínica de reabilitação para que ela consiga lidar com a perda de Bruno.

Na clínica, Natália terá acompanhamento diário para ajudá-la a sair do luto. Ligia (Paula Burlamaqui), sua psiquiatra, fará sessões para entender os motivos que a deixam tão presa ao passado e ao acidente mortal do irmão.

A situação da moça deixará todos preocupados. Ulisses (Chao Chen) incentivará Carol (Karine Teles) a visitá-la, mesmo com o mal estar criado por Natália ao acusar a amiga de ser suspeita pela morte de Bruno.

Internada, Natália acabará delirando e tendo alucinações com o irmão. Em uma delas, Bruno vai exigir que a irmã encontre quem o matou.

O sonho com o irmão gêmeo vai injetar um novo ânimo na mulher, que decidirá continuar com a investigação mesmo após a internação. De volta à vida normal, Natália seguirá reconstituindo seus passos do passado e duvidará de todas as amigas.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.