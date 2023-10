MTV Europe Music Awards é cancelado em meio à crise entre Israel e Gaza

LONDRES (Reuters) - O MTV Europe Music Awards do próximo mês em Paris foi cancelado, disseram os organizadores nesta quinta-feira, citando "a volatilidade dos eventos mundiais" em meio ao conflito em curso em Israel e Gaza.

A cerimônia de premiação, na qual artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bad Bunny e Foo Fighters estavam entre os indicados, seria realizada em 5 de novembro.

"Dada a volatilidade dos eventos mundiais, decidimos não avançar com o MTV EMAs 2023 por uma questão de cautela com os milhares de funcionários, membros da equipe, artistas, fãs e parceiros que viajam de todos os cantos do mundo para dar vida ao show", disse um porta-voz em comunicado.

"O MTV EMAs é uma celebração anual da música global. Enquanto observamos os eventos devastadores em Israel e Gaza continuarem a se desenrolar, este não parece ser um momento para uma celebração global. Com milhares de vidas já perdidas, este é um momento de luto. Estamos ansiosos para sediar o MTV EMAs novamente em novembro de 2024".

Israel respondeu ao ataque mais mortal em seus 75 anos de história prometendo aniquilar o Hamas, colocando toda a população de 2,3 milhões de pessoas da Faixa de Gaza sob um cerco total e bombardeando o enclave com ataques que mataram milhares de pessoas e deixaram mais de um milhão de desabrigados.

A França está em estado de alerta máximo após o assassinato, em 13 de outubro, de um professor em um suposto ataque islâmico.

Na quarta-feira, oito aeroportos franceses foram colocados em alertas de segurança e vários foram esvaziados para verificações. O Palácio de Versalhes foi fechado novamente devido ao terceiro susto de segurança em cinco dias.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)