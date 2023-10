Motorista que atropelou Kayky Brito desabafa após relatar 'frieza' do ator

Diones Coelho da Silva, 41, motorista envolvido no atropelamento do ator Kayky Brito, afirmou que não pretende mais falar sobre o acidente. Ele publicou um desabafo no Instagram, na noite de quarta-feira (18), após repercussão de uma entrevista ao portal iG. Na conversa, o motorista contou que vem sendo tratado com frieza pelo ator.

"Sobre o caso, e sobre a pessoa Kayky, não quero falar mais nada. A partir de hoje quero virar essa página. Desejo tudo de melhor para ele e toda família. Desejo uma excelente recuperação, e todo sucesso do mundo para ele. Em nome do Senhor Jesus", escreveu.

Ele também falou do desejo em voltar a trabalhar. "Quero seguir minha vida, ficar bem para poder voltar a dirigir, e voltar a trabalhar. Não tenho ressentimentos em meu coração por ninguém. Nem por qualquer comentário na internet. Continuo amando cada um."

Diones afirmou que vem sendo tratado com frieza. "O Kayky não me respondeu no vídeo. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo. Quero dar um abraço nele, preciso disso para selar e tirar algo de dentro de mim. Só eu e ele sabemos o que a gente passou. Esse trauma que ficou. Quero muito encontrá-lo, gostaria muito de estar com ele. Mas não depende de mim. Depende deles e eu sinto uma resistência no momento", contou o motorista, em conversa com o iG.

Investigações

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que Diones Coelho da Silva, 41, motorista envolvido no atropelamento de Kayky Brito em 2 de setembro, dirigia abaixo da velocidade máxima permitida no trecho da avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.

Splash teve acesso ao inquérito policial que aponta que Diones trafegava a uma média de 48 km/h (em constante desaceleração) quando atropelou o ator de 34 anos. A velocidade permitida na via é de 70 km/h. A conclusão do inquérito foi apresentada nesta quarta-feira (27) no 16º DP (Barra da Tijuca).

O que aconteceu:

Kayky sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or. O artista, que chegou a ficar em estado grave, recebeu alta do hospital no dia 29 de setembro.