Maria Navalha crava punhal nas costas de Merreca sem piedade

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Fuzuê" desta quinta-feira (19), Luna surpreende após tomar a decisão de ir até a igreja para salvar Preciosa. Heitor fica cada vez mais revoltado com a proximidade de Pascoal com a esposa.

Cláudio confirma com Cata Ouro que a Dama de Ouro tinha uma herdeira. Maria Navalha avisa ao delegado Barreto sobre a negociação da cruz de ouro que Merreca está organizando. Miguel estranha ao ver Preciosa na igreja.

Maria Navalha crava punhal nas costas de Merreca e leva o delegado Barreto ao esconderijo do criminoso foragido. Cláudio acredita que exista um guardião do tesouro na Fuzuê. Luna alerta Preciosa sobre a armadilha de Merreca.

Bebel incentiva Nero a buscar a verdade sobre o tesouro. Cláudio e Cecília trocam descobertas sobre a Dama de Ouro.

Luna e Miguel tentam convencer Preciosa a sair da igreja. Barreto persegue os capangas de Merreca. O capítulo termina com a chegada de Merreca na igreja.