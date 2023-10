Maira Cardi é ironizada com peruca de chifres no Drag Race Brasil

Maira Cardi. 40, foi ironizada durante um desfile em que uma participante usou uma peruca de chifres no reality show Drag Race Brasil.

No episódio, as drags participavam de um desfile com o tema Parintins, município brasileiro do interior do estado do Amazonas, em que acontece um festival folclórico todos os anos.

No programa, a drag Naza foi vestida com uma peruca com chifres, e a humorista Bruna Braga, uma das juradas, aproveitou para fazer um deboche com a influenciadora digital "Maira Cardi aprova essa lace", disse ela.

Em seguida, a Grag Queen, apresentadora do reality, comentou: "Ai, que pesado", afirmou.