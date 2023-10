Lore Improta e Leo Santana são furtados nos EUA: 'Não é mais tão seguro'

Lore Improta e Leo Santana foram furtado nos Estados Unidos. O carro do casal teve as janelas quebradas e os pertences roubados. Os dois estão em Las Vegas, onde assistiram ao show do rapper Usher — sonho antigo do cantor baiano.

Pelo Instagram, a dançarina mostrou como o carro ficou e fez um desabafo. Ela disse que o país já não é tão seguro quanto antes.

"Estamos nos despedindo de Vegas. Tenho algumas coisas para falar e reforçar: cuidado quando vocês vierem para os Estados Unidos. A gente pensa que está saindo do Brasil é está indo para um lugar seguro, mas não está mais dessa maneira. Já vi algumas pessoas falando dos furtos que estão acontecendo nos carros principalmente na Califórnia, Orlando e Miami. Quando a gente pousou aqui na segunda-feira, eu até perguntei sobre esses furtos e falaram que em Vegas não estavam acontecendo isso. Mas, quando saímos do restaurante, vimos que os vidros estavam quebrados."

Na sequência, ela afirmou que os dois não estavam no carro. "Graças a Deus... Estamos bem, levaram só coisas pessoais, que querendo ou não, ficamos tristes porque lutamos muito para conquistas nossas coisas", continuou ela. Ela falou que também está muito difícil resolver esse caso com a polícia."

Leo Santana também usou o Instagram para acalmar os fãs. Ele aproveitou para contar que a polícia estadounidense demorou em ajudar o casal e resolver a situação. "Se liguem muito, estão rolando muitos furtos [nos Estados Unidos]. A gente passou por isso logo na chegada em Vegas. Fomos furtados no carro. Quebraram o vidro do carro e levaram alguns pertences da gente. Beleza, a gente trabalha para poder comprar novamente. Deus nos dá saúde para isso."

"Vocês falam que no Brasil é uma dificuldade para resolver as coisas, que a Justiça demora para ser feita, enfim. Aqui também não é fácil assim não, gente. Pensa em uma burocracia e no perrengue que passamos para contactar uma polícia. Quando conseguimos, não iam atrás do carro", contou Leo. "Não pense que nos Estados Unidos deve ser mil maravilhas. Não é sempre assim."