Após ficar do lado de Rachel, Kally e Jenny discutem: 'Você é ingrata'

No quarto, Jenny reclamou de outros se intrometerem em sua treta com Rachel Sheherazade em A Fazenda 2023 (Record). Depois disso, Kally também se desentendeu com a mãe de Bia Miranda.

Jenny: "Falou que estou querendo punir ela [Rachel] com função."

Nadja: "Aqui você faz o bem e recebe o mal."

Jenny: "Nunca reclamei, quando me deram a vaca, fiquei cheia de bolha."

Jenny: "A ovelha é super tranquila de fazer, o lixo é o mais tranquilo."

Jenny: "Os outros [Lucas e Kally] vêm querer crescer em cima de um assunto que não tem nada a ver."

Kally ouviu e se incomodou após Jenny falar que a consolou quando estava chorando e Nadja se meter na conversa.

Jenny: "Você é ingrata."

Kally: "Olho é para chorar, vão se lascar."

Nadja: "Que bicha mentirosa, ela quer causar porque está na roça, o povo gosta de baixaria, mas não gosta de gente mentirosa, baixa."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: O que você achou da treta entre Rachel e Jenny? Resultado parcial Total de 1354 votos 65,81% Rachel está certa imagem: Reprodução/PlayPlus 14,77% Jenny está certa imagem: Reprodução/PlayPlus 7,75% Ninguém está certo imagem: Reprodução/PlayPlus 11,67% Estou do lado da treta imagem: Reprodução/PlayPlus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1354 votos

