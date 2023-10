Justin Timberlake terminou namoro com Britney Spears por mensagem de texto

Em sua biografia, que chega às lojas na próxima terça (24), Britney Spears revela que Justin Timberlake terminou o namoro por mensagem de texto.

A cantora confirma um rumor que já existia na mídia. Justin deu um fim no relacionamento dos dois, em 2002, através de mensagem pelo celular.

Spears ainda conta que ficou muito mal com o término e chegou a pensar em desistir da carreira musical por causa disso. "Eu estava 'em coma' na Louisiana e ele corria feliz por Hollywood", conta trecho do livro divulgado pelo jornal New York Times.

Além disso, a loira critica a mídia. Ela diz que foi tratada como "prostituta que partiu o coração do menino de ouro da América", após o ex insinuar que ela o havia traído.

No livro, Britney confirma que traiu Timberlake, mas que ele também não foi fiel. A cantora conta que beijou o dançarino Wade Robson em um bar, enquanto namorava com Justin. Ela afirma que o ex também a traiu com uma pessoa famosa, mas não revela o nome da amante.

Na terça (17), a revista People divulgou um trecho da biografia em que a famosa conta que fez um aborto de um filho de Justin. Ela diz que não teria abortado se não fosse pelo então namorado: "Foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens".