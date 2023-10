Juliette se pronuncia pela primeira vez após outras acusações de plágio

Juliette, 33, se pronunciou em vídeo pela primeira vez, na tarde desta quinta-feira, após ter sido acusada de plágio por AmarElo de Emicida. Ontem, o nome da cantora também esteve envolvido em mais atribuições de plágio a outros artistas.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Juliette começou o pronunciamento afirmando que está tudo bem entre ela e Emicida, dizendo que conversou com o rapper e com o irmão, Fióti.

"Eu preciso conversar algumas coisas com vocês. A primeira delas sobre o que aconteceu ontem com a campanha publicitária, que vocês já viram em vários lugares. Eu coloquei um resumo aqui, se é que é possível resumir, mas quero reforçar aqui. Tudo foi entendido, conversado. Conversei pessoalmente e com todo o respeito do mundo com o Emicida e com o Fióti", iniciou ela.

Ela continuou: "Enfim, não há lados opostos, não há intenção nenhuma, nem deles, nem minha, nem de ninguém, que pessoas saiam machucadas, que tenham essa energia aí que não é legal. Enfim, está tudo bem, tudo tranquilo, ok?", disse ela.

Em seguida, a cantora falou das demais acusações de plágios que pessoas levantaram nas redes sociais ao longo do dia de ontem. "Depois de tudo esclarecido, começou o tribunal da internet, que acontece sete dias por semana, 24 horas por dia. Há alguns poucos que se auto-intitulam juízes e eles determinam quem é artista, quem não é, o que é arte, o que não é, quem é bom, quem não é. Escolhem a cabeça da vez e fazem acusações. Nesse caso, me acusaram de, já que a cabeça era minha, me acusaram de que os meus trabalhos tinham plágio. Vamos lá. Primeiro que, já que vocês sabem de tudo, eu espero que vocês entendam as características de um plágio e que isso é crime e que imputação de crime também é crime", afirmou.

Depois, Juliette destacou que há uma diferença em trabalhos com inspirações e referências e o plágio. "Não acreditem no que vocês veem na internet. São tantos interesses por trás de tudo, há tanta manipulação, vocês não têm noção. Uma coisa é repetida várias vezes para que você coloque isso na sua cabeça. Não é verdade, não acreditem. Antes, eu imaginava que era assim, agora eu tenho certeza. Há três anos eu vivo isso de perto. Mas enfim, voltando ao tribunal. Há uma diferença entre referências e inspirações, que estão aí para todo mundo, são de domínio público. E plágio".

Na declaração, a cantora fez questão de pontuar os casos em que foi acusada de plágio, como a música em parceria com João Gomes, "Não Sou de Falar de Amor". "Eu vou citar um dos casos que falaram que era plágio aqui, que é uma capa da minha música 'Não Sou de Falar de Amor', que é uma capa com fundo azul e eu vestida de Maria Bonita", falou.

Juliette mostra referência usada para parceria musical com João Gomes Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora continuou a explicação sobre a sua referência para o trabalho com o artista. "Quando eu pensei nessa capa 'Não Sou de Falar de Amor', primeiro que é uma música que tem baião, que tem xote, que é do Nordeste, que é com João Gomes e tudo isso, eu pensei aquelas casas de interior que têm a parede de cal azul e têm uma foto das pessoas como se fosse uma pintura, que na casa dos nossos avós têm. Eu cheguei para o meu diretor criativo maravilhoso e falei: 'Quero retratar Maria Bonita e Gonzaga e eu quero que tenha a cor dessa paredes'", explicou.

Em um tom de ironia, ela afirmou que não sabia que o uso da parede azul era proibido. "Eu não sabia que podia usar a parede azul do Nordeste ou as tonalidades, referências e nem a roupa e tal, mas o tribunal acha que não", disse Juliette.

Após isso, Juliette seguiu comentando outras acusações de plágio, como em outro caso em que os nomes das suas músicas são iguais a banda Boogarins. "Além disso, tem a questão do nome das músicas. Falaram do nome das músicas, porque a música 'Doce' é um plágio de inúmeras músicas com nome doce. Até a música 'Benzin' tem inúmeras... Óbvio, qualquer palavra que você colocar é muito raro não ter uma música que vai ter o mesmo nome, muito raro. Então assim, ainda que seja uma inspiração de outra pessoa, a música não tem nada a ver, é completamente diferente", frisou.

Juliette publica outras músicas com o mesmo nome da sua Imagem: Reprodução/Instagram

Depois, foi a vez de Juliette se explicar sobre o clipe de "Quase Não Namoro", parceria musical com Marina Sena. Nas redes sociais, usuários apontaram semelhança com o projeto "Gracinha", de Manu Gavassi.

Juliette mostra referências para clipe com Marina Sena Imagem: Reprodução/Instagram

Juliette foi acusada de plágio de Manu Gavassi Imagem: Reprodução/Instagram

Juliette conta que se inspirou em filme Ghost para trabalho com Marina Sena Imagem: Reprodução/Instagram

Juliette mostra mais referências para clipe de 'Quase Não Namoro' Imagem: Reprodução/Instagram

Juliette compartilha outras referências para videoclipe Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora também citou um suposto plágio de uma cena de "Diferença Mara", em que ela aparece dançando em cima da terra e segura a terra nas mãos. Juliette lembrou que milhões de pessoas já usaram a mesma referência.

Juliette fez um desabafo sobre a necessidade de conversar sobre isso com os seus fãs. "Eu sei que é muita coisa, cada ponto vai puxando o outro, mas eu acho importante falar sobre isso, com vocês e para vocês, porque uma mentira contada várias vezes vai se tornando verdade. Eu não quero isso. As pessoas tentam distorcer tudo, descredibilizar o trabalho do outro, com propósitos não sei quais".

Ela ainda falou das pessoas que alimentam essas informações que ela plagiou outros trabalhos. "Poucas pessoas, pequenas pessoas em todos os sentidos, parem de descredibilizar o trabalho do outro. Vocês não vão ficar maiores e melhores com isso, pelo contrário", finalizou.