Juliette e Duda Beat desrespeitaram Emicida, e publicidade não é desculpa

Juliette Freire, 33, e Duda Beat, 36, foram acusadas de plagiar Emicida, 38. Eles lançaram ontem o single "Magia Amarela", cuja identidade visual se assemelha às artes de "AmarElo", álbum do rapper. As cantoras alegam que o tema era uma peça publicitária da marca Bauducco.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, acredita que o argumento dado não exime as duas intérpretes da responsabilidade pelo aparente plágio. "Estamos falando aqui tanto da Juliette quanto da Duda, que são artistas que poderiam simplesmente ter dito 'não' para essa campanha, e de uma indústria que lucra milhões. Desculpe, mas não dá para ser ingênuo nesse nível. "

Alegar desconhecimento sobre a obra original de Emicida, na visão de Yas, tampouco convence. "Não dá mais para justificar esse tipo de coisa com 'eu não sabia, me desculpa', porque, uma vez inserido dentro de uma indústria, você precisa conhecer aquilo ali. A gente tem que saber quem são as pessoas [envolvidas], a gente tem que consumir aquilo que a gente faz."

Para a apresentadora de Splash, a imitação do conceito do projeto "AmarElo" em "Magia Amarela" vai muito além da questão da cor. "O álbum do Emicida é uma obra que muda a vida das pessoas. Reduzir isso a 'mas ele é dono da cor amarela?' é muita falta de respeito. É você querer esvaziar o trabalho de um cara preto que está há muito tempo no mercado, correndo atrás, fazendo rap, que é um estilo musical muito desvalorizado."

Yas entende que o fato de o tema recém-lançado ter cunho comercial só torna o caso mais grave. "Pessoas estão ganhando dinheiro com isso, e essas pessoas não se importaram de pegar o trabalho de uma vida do Emicida e reduzir a uma campanha publicitária."

Leão: Larissa foi apunhalada e está certa em não manter contato com os pais

Em entrevista concedida nesta semana à revista Glamour, Larissa Manoela, 22, contou que tem mantido 'zero contato' com sua família biológica. A ruptura aconteceu após a atriz descobrir que estava aparentemente sendo roubada pelos próprios pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, considera compreensível a opção de Larissa pela ruptura familiar. "Acho pertinente, porque o que os pais fizeram [com ela] não foi atitude de pai e mãe. É coisa de empresário, e empresário safado! Acho que ela está certíssima."