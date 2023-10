Jão é anunciado no Rock in Rio Lisboa pela 1ª vez; line-up traz Ed Sheeran

Jão se apresentará pela primeira vez no Rock in Rio Lisboa na edição de 2024. Ele se une ao norte-americano Ed Sheeran, ao britânico Calum Scott e ao português Fernando Daniel na programação do Palco Mundo do dia 16 de junho.

"Portugal, nos vemos no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa no dia 16/6! Vejo vocês lá! Já estava com saudades", disse ele nas redes sociais. O cantor já participou da versão carioca em 2022 e apresentou um dos melhores shows da primeira edição do The Town.

O Rock in Rio Lisboa 2024 acontece nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho. Será a 10ª edição da versão além-mar do festival que nasceu no Rio de Janeiro em 1985.

Os ingressos começam a ser vendidos amanhã (20), incluindo para fãs internacionais. Eles estarão disponíveis para compra no site oficial do festival. Os pacotes para a venda são os ingressos para o fim de semana válidos para dois dias de festival por um valor de R$ 780 (147 euros, na cotação atual).

Em 2022, o Rock in Rio Lisboa foi marcado pela participação de brasileiros ligados ao funk: Anitta, Rebecca, Kevin O Chris, que participou do show de David Carreira, e a Funk Orquestra. Ivete Sangalo, Ney Matogrosso, Jhonny Hooker, Francisco El Hombre e Gilsons também fizeram parte do line-up do festival.