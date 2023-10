Gio Lancellotti e Leandro Lima contam segredo para cenas de sexo em filme

Giovanna Lancellotti, 30, e Leandro Lima, 41, em entrevista à Quem:

Os atores contaram o segredo para conseguir gravar cenas de sexo no novo filme da Netflix, "O Lado Bom de Ser Traída". Além do famoso tapa-sexo usado em cenas de nudez, um acessório específico ajudou nas gravações. "Tinha uma bolinha que era tipo uma bola de yoga, mas menor, que ficava entre a gente para evitar contato físico e ajudar a gente a se sentir à vontade para fazer movimentos mais fortes sem se sentir desconfortável", explicou a atriz.

A atriz continuou: "Aquela bolinha foi uma coisa que eu não sabia que existia e amei, me ajudou muito", disse Giovanna, que fez seu primeiro filme para maiores de 18 anos e as primeiras cenas de sexo da carreira.

Leandro falou que o artíficio é uma bolinha de borracha um pouco murcha para evitar o contato entre eles. "Não tem o contato de um órgão com o outro. Isso [atrito] pode causar desconforto, principalmente para mim e para Giovanna, a gente é amigo, mas para qualquer casal de atores, dá um conforto maior e deixa o movimento mais natural", afirmou.

De acordo com o ator, o objeto é um acessório para ajudar o desenvolvimento da cena, para que ela fique natural. "Tudo era super ensaiado e daí passado para a direção", disse Leandro.

Eles contaram que não houve improvisação nas filmagens, que foram supervisionadas por uma equipe especializada em cenas de sexo. "A Maria Silvia, nossa preparadora de intimidade, teve um papel fundamental no filme. Foi como fazer uma cena de briga, era tudo coreografado. Todos os movimentos que vocês viram foram ensaiados. A gente não criou nada em cena. Cada virada, cada posição, tinha tempo, uma coreografia", revelou a atriz.

Giovanna ainda destacou o papel do cinegrafista na orientação dos detalhes das relações sexuais, o que torna tudo ainda mais profissional. "Muitas vezes era quase um trisal. Ele ficava muito perto e ia cantando bola para a gente. Falava: 'Gi, tô na sua mão, tô no seu pé'. Ia fazendo o que era necessário para poupar a gente de desgaste ao longo do dia porque eram horas e horas de filmagem, a gente contava muito com o apoio da equipe mesmo", concluiu.

O filme "O Lado Bom de Ser Traída", inspirado no livro de Sue Hecker, narra a história de Babi, que começa um romance com um juiz misterioso, interpretado por Leandro, após descobrir ter sido traída pelo noivo.