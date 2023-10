Ao vivo, Galisteu conversa com peões da Fazenda 15 após expulsão de Rachel

Durante o programa ao vivo desta quinta-feira (19) de A Fazenda 2023 (Record), Adriane Galisteu se pronunciou sobre as cenas que levaram à expulsão de Rachel Sheherazade.

O que Galisteu disse aos peões? "A Rachel infringiu uma regra do programa na oficina com a Jenny e por isso deixou o programa. Com tudo isso, a roça de hoje está cancelada."

Na conversa com os participantes, a apresentadora perguntou como os ex-roceiros André, Kally e Nadja estavam se sentindo após a berlinda ser cancelada.

André: "Muito triste com essa narrativa de violência que vem sendo colocada dentro dos realities do Brasil. Tivemos situação de homofobia, de peitar, e acho isso difícil de conviver. Por um lado, aliviado. Por outro, muito triste pelo que aconteceu."

Kally: "Muito aliviada por conta da roça, mas muito triste pela Rachel. Espero que o Brasil abrace ela, pois estamos aqui mandando energia positiva. Acredito num propósito de Deus e acho que isso é o melhor pra ela."

Nadja: "Eu passei por uma expulsão e me coloquei no lugar dela. Não deve ser fácil e deve estar muito difícil pra ela."

O jogo acabou para a Rachel, mas segue firme para vocês. Ontem completamos um mês de Fazenda e, posso falar? O programa está entregando tudo e engajando geral! Então vamos jogar, não percam o foco. Adriane Galisteu

Rachel Sheherazade está fora de #AFazenda e a eliminação desta quinta-feira (19) está cancelada pic.twitter.com/3g9rlA1NDU -- A Fazenda (@afazendarecord) October 20, 2023

Por que Rachel foi expulsa de A Fazenda?

A produção anunciou: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny. Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a jornalista foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Devido à expulsão, a emissora cancelou a roça desta quinta-feira.